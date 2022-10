L’EuroLega regala un punto al Real Madrid contro la Virtus Bologna, poi fa dietrofront

Clamoroso errore ieri sera da parte dell’EuroLega. Durante la gara tra Real Madrid e Virtus Bologna, nel corso del quarto quarto, ai Blancos è stato aggiunto un punto completamente a caso. Dal tavolo è stato segnalato un tiro libero di Dzanan Musa, che però non c’è mai stato. Come evidenziato anche dal video della partita, la grafica aggiunge un punto al Real addirittura dopo una palla persa da Musa, con i padroni di casa che passano in un battito di ciglia da -14 a -13. L’errore è stato reiterato anche nel punteggio finale, indicato 92-95 in favore della Virtus.

Here is the video of that play.

Check that Musa is turning the ball over and 2-3 seconds after the score increases from 66 to 67 points. https://t.co/wCIBBaLDho pic.twitter.com/fBXPCchCcM — 3StepsBasket (@3StepsBasket) October 27, 2022

Nella giornata di oggi si è generato grande scalpore per un errore plateale che avrebbe potuto condizionare una partita arrivata alle sue fasi finali con le due squadre a contatto. Poco fa l’EuroLega ha ammesso l’errore, modificando il parziale finale in 91-95 per i bianconeri. Tutto è bene quel che finisce bene, ma di certo resta una domanda. Se per caso la partita si fosse conclusa in parità nei regolamentari, o peggio avesse vinto il Real Madrid proprio di un punto, cosa sarebbe successo?

Foto: Virtus Bologna