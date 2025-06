L’EuroLega sarà trasmessa in ESCLUSIVA da Sky

A partire dalla stagione 2025/2026, Sky trasmetterà in esclusiva la Turkish Airlines EuroLeague e la BKT EuroCup, le due principali competizioni europee di basket maschile per club. L’accordo prevede la copertura completa dei due tornei per tre anni, fino al 2028, sia via satellite sia in streaming su NOW.

L’Eurolega dalla prossima stagione passerà da 18 a 20 squadre partecipanti. Sarà la prima volta nella sua storia che il torneo si giocherà con questo formato, aumentando così il numero di partite e l’interesse complessivo della competizione. Tra le formazioni italiane, saranno protagoniste l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna, entrambe con licenza pluriennale. Nella EuroCup, invece, saranno presenti Aquila Trento e Reyer Venezia.

L’arrivo delle due coppe europee coincide con il lancio di un nuovo canale tematico: Sky Sport Basket, che prenderà il posto dell’attuale Sky Sport NBA. Il nuovo canale offrirà programmazione continuativa 24 ore su 24, comprendendo match in diretta, studi di approfondimento, rubriche settimanali e aggiornamenti quotidiani. Per ogni settimana di regular season, sono previsti almeno quattro incontri di Eurolega in diretta, con una copertura editoriale estesa su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social ufficiali di Sky.

Il nuovo canale non rinuncerà al basket d’oltreoceano: da ottobre torneranno anche una selezione di partite NBA, integrando così l’offerta internazionale.

Estate 2025: doppio appuntamento con le Nazionali

L’estate vedrà inoltre protagonista il basket per nazionali. Sky sta trasmettendo il FIBA Women’s EuroBasket, che vede l’Italia femminile impegnata nella fase a gironi a Bologna contro Serbia, Slovenia e Lituania. La fase finale si giocherà ad Atene.

Dal 27 agosto al 14 settembre, sarà invece la volta del FIBA EuroBasket maschile. Gli Azzurri affronteranno la prima fase a Cipro, inseriti in un girone con Spagna, Grecia, Georgia, Bosnia ed Erzegovina e i padroni di casa. La fase a eliminazione diretta si disputerà a Riga, in Lettonia.

Entrambe le competizioni sono trasmesse anche da Rai e DAZN.