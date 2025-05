L’EuroLega si espande a 20 squadre: licenza triennale alla Virtus Bologna, 5 anni per Dubai

Dopo i rumors dei giorni scorsi, l’EuroLega oggi si è riunita e ha ufficializzato la propria espansione: da 18 a 20 squadre partecipanti. Come noto, l’Alba Berlino ha lasciato la competizione nelle scorse settimane: per i tedeschi che escono, entrano invece Hapoel Tel-Aviv, Dubai Basketball e Valencia.

Secondo quanto riportato da BasketNews, inoltre, la Virtus Bologna riceverà una licenza triennale dopo aver vissuto “alla giornata” negli ultimi due anni. Non sarà l’unico club a ricevere tale licenza: la avranno anche Valencia, AS Monaco, Partizan Belgrado e Stella Rossa. Dubai Basketball, nuovo attore nel panorama del basket europeo, riceverà invece addirittura una licenza quinquennale. Paris Basketball, nonostante i Playoff raggiunti in questa stagione, sarà la destinataria della wild card e non avrà quindi una licenza. Chiude il quadro l’Hapoel, anch’esso senza licenza in quanto partecipante perché vincitore dell’EuroCup.

La formula dell’EuroLega rimarrà la stessa, con la differenza che ora le partite di stagione regolare saliranno da 34 a 38: praticamente un campionato in più per Milano e Virtus Bologna.

