L’Eurolega sposterà le Final Four 2022 da Berlino a Belgrado

Colpo di scena in Eurolega: l’organizzazione sta chiudendo un accordo con la città di Belgrado per ospitare le Final Four del prossimo maggio al posto di Berlino. Secondo il sito balcanico Mozzart Sport, Euroleague starebbe negoziando col sindaco serbo Goran Vesic e si sarebbe vicini ad un annuncio.

Le motivazioni dietro questa decisione improvvisa sarebbero legate alle restrizioni per il Covid-19. A causa della situazione pandemica in Germania, si prevede infatti che a maggio le Final Four potrebbero disputarsi senza pubblico. Problema che non si porrebbe invece a Belgrado, dove le restrizioni contro il Covid sono più blande, come tra l’altro dimostrato dalle gare interne della Stella Rossa in Eurolega (in una di queste si pensa che Novak Djokovic si sia contagiato a dicembre).