L’EuroLega tornerà a essere un’esclusiva di Sky Sport?

I diritti TV delle prossime competizioni europee e della Serie A di basket saranno tutti da ridiscutere quest’estate. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’EuroLega tornerà sui canali di Sky Sport, dopo parecchi anni su Eurosport. Si tratta di un ritorno al passato per la massima competizione europea per club perché già qualche anno fa era trasmessa da Sky, che ne aveva perso i diritti per tenere solo quelli dell’NBA.

La scelta da parte di Sky Sport sembrerebbe legata al fatto che, avendo perso i diritti sulla Serie A di calcio, vuole diversificare l’offerta per avere più abbonati possibile. Perciò non è da stupirsi di questa decisione, anche se non ufficiale.

Bisognerà però capire se Sky Sport trasmetterà tutte le partite di EuroLega, come faceva Eurosport, oppure un paio a settimana. Ci auguriamo la prima, magari anche su skysport.it, perché altrimenti sarebbe un passo indietro per il nostro sport.

Per quanto riguarda la Serie A di basket, invece, il tutto è ancora da definire. Non è così scontato che Eurosport decida di rinnovare l’abbonamento ma, al momento, non se ne parla, nonostante manchi pochissimo alla fine della regular season.

LEGGI ANCHE: Ulteriori dettagli sul sistema delle licenze nella Serie A di basket

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.