L’EuroLega valuta l’introduzione di un All Star Game

Mentre la NBA si interroga fortemente sul senso del suo All Star Game, sempre meno seguito, l’EuroLega pensa di introdurne uno.

La cosa non avverrà di sicuro nella prossima stagione ma è un argomento nell’agenda dei dirigenti ECA. Lo ha detto il CEO Paulius Motiejunas, intervistato da SKWEEK.

Probabilmente non nella prossima stagione. Abbiamo iniziato con il play-in lo scorso anno e perciò abbiamo già inserito alcune partite in più. L’esperimento si è rivelato un successo perché è bellissimi vedere le squadre continuare a lottare anche per il decimo posto. Un All Star Game o comunque altri eventi sono nella nostra lista ma bisogna capire come poter districare i calendari. Sarebbe molto bello far sì che i club e gli sponsor si ritrovino almeno un’altra volta tutti insieme durante la stagione, non solo per le Final Four.