L’EuroLega vuole cambiare il sistema delle wild card, Dubai si allontana

Interessanti novità per il futuro dell’EuroLega dopo il weekend delle Final Four.

Nel corso della tre giorni berlinese si è parlato molto del futuro della massima competizione europea. A tenere banco innanzitutto l’organico della prossima stagione: la vittoria dell’EuroCup da parte del Paris spedisce i francesi in EuroLega e comporterà una esclusione eccellente, come noto. L’ultimo borsino dà praticamente per certa la partecipazione della Stella Rossa, anche in virtù della vittoria in Lega Adriatica. La squadra più vicina alla “retrocessione” nella seconda coppa ECA sarebbe il Valencia, seguita dall’Alba Berlino (che continua a collezionare record negativi), mentre Virtus Bologna e Partizan possono dirsi più tranquille.

Chiaro che l’incertezza sulla partecipazione complica le attività di programmazione dei vari club. Proprio per evitare questo, in futuro la durata delle wild card dovrebbe diventare triennale con una tassa di iscrizione di un milione di euro a stagione. Dal 2025, inoltre, dovrebbero esserci 20 squadre e la probabile divisione in due Conference mentre EuroCup e Basketball Champions League dovrebbero essere unite, sugellando la pace tra FIBA ed ECA. In discesa le quotazioni di Dubai, il cui ingresso non appare così imminente come qualche mese fa. E per ratificarlo servirà l’assenso di tutte le 13 società azioniste.