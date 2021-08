L’ex Milano Zach LeDay si presenta al Partizan: “Entusiasta di lavorare con Obradovic. In campo darò sangue”

Dopo il ritorno di coach Zeljko Obradovic in panchina, il Partizan Belgrado ha allestito una squadra di livello per poter ambire a grandi risultati, oltre che in patria, anche a livello europeo in EuroCup.

Tra i nomi di spicco c’è sicuramente quello dell’ex Olimpia Milano Zach LeDay, che si è presentato così ai suoi nuovi tifosi:

Sono felice di essere qui. Abbiamo un bel gruppo di giocatori e sono entusiasta di lavorare e combattere per coach Obradovic. Kevin Punter? È un mio amico, un compagno di squadra fantastico, insieme abbiamo raggiunto molti traguardi lo scorso anno, qui cercheremo di fare ancora meglio. Abbiamo obiettivi importanti, sono contento e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i ragazzi. So che il Partizan è un club importante e con una grande storia, che ha avuto tanti giocatori e allenatori fantastici e ha vinto tanti titoli. Cercheremo di aggiungerne qualcuno… Un messaggio ai tifosi? In campo darò sangue, sudore e lacrime, farò tutto il necessario per vincere.

BC Partizan TV: Stigao i @ZachLeDay32

📺 https://t.co/vXM9a1bU1E#KKPartizan #ABALiga #7dayseurocup

— KK Partizan NIS (@PartizanBC) August 14, 2021