L’ex giocatore NBA, Tony Allen, celebre per essere stato una delle colonne difensive dei Memphis Grizzlies durante l’era del “Core Four”, è stato arrestato mercoledì in Arkansas con l’accusa di possesso di droga.

Secondo quanto riportato dal Poinsett County Sheriff’s Office, Allen, 43 anni, è stato fermato su Interstate 555, circa 80 chilometri a nord-ovest di Memphis, insieme al conducente dell’auto, William Hatton, 33 anni, di Memphis.

Le accuse e il rapporto della polizia

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato una sostanza vegetale che, dopo le analisi, è stata identificata come marijuana in possesso di Allen. La successiva perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta di una scatola di sigarette contenente una sostanza in polvere, identificata poi come cocaina, secondo il rapporto ufficiale. Allen dovrà ora rispondere a due capi d’accusa per possesso di sostanze stupefacenti davanti alle autorità dell’Arkansas.

La carriera di Tony Allen: dai Celtics ai Grizzlies

Nato a Chicago nel 1982, Tony Allen è stato scelto dai Boston Celtics al draft NBA del 2004 dopo l’esperienza universitaria a Oklahoma State.

Nel 2011 si è trasferito ai Memphis Grizzlies, dove è diventato un simbolo di intensità difensiva e uno dei protagonisti dell’era d’oro del club, quella del “Grit and Grind”, insieme a Marc Gasol, Zach Randolph e Mike Conley.

Allen ha giocato a Memphis fino al 2017, prima di chiudere la carriera con i New Orleans Pelicans. Nel marzo scorso, i Grizzlies hanno ritirato la sua maglia numero 9, rendendolo il terzo membro del Core Four a ricevere l’onore, dopo Gasol e Randolph.

I precedenti giudiziari

Non è la prima volta che Tony Allen si trova coinvolto in vicende giudiziarie. Nell’agosto 2023, l’ex giocatore aveva patteggiato una condanna nell’ambito di un caso federale di frode sanitaria NBA, che coinvolgeva diversi ex atleti.

Allen era stato condannato a tre anni di libertà vigilata e lavori socialmente utili.

Tony Allen e l’eredità a Memphis

Nonostante i guai giudiziari, Allen resta una figura amatissima a Memphis, dove è considerato il simbolo della mentalità difensiva e del sacrificio che ha reso iconica quella squadra tra il 2011 e il 2017. Resta ora da capire se il nuovo arresto possa avere ripercussioni sulla sua immagine pubblica e sulla relazione con la franchigia che lo ha reso leggenda.