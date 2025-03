L’ex Olimpia Samardo Samuels arrestato sabato sera a Milano

Nella serata di sabato, i carabinieri hanno arrestato Samardo Samuels, ex campione di basket con un passato in NBA nei Cleveland Cavaliers e nell’Olimpia Milano, con cui ha vinto uno scudetto. L’arresto è avvenuto in via Valtellina, zona Farini, dopo una serie di episodi di molestie e minacce nei confronti di alcuni residenti del condominio. La notizia è stata riportata da Il Giorno.

L’arresto di Samuels: minacce e tensione nel condominio

L’intervento dei carabinieri è stato richiesto da una famiglia – marito, moglie e due figli minorenni – che, terrorizzata, si era rifugiata nel seminterrato del palazzo. Il motivo? Un uomo di due metri che ascoltava musica ad alto volume, beveva alcolici e lasciava libero un cane corso senza guinzaglio né museruola.

All’arrivo dei militari, Samuels ha cercato di sottrarsi al controllo, chiudendosi in casa dopo aver dichiarato: “I’m a big champion, I’m not a criminal”. Solo dopo una telefonata con il suo avvocato, l’ex cestista si è calmato, ma le verifiche hanno portato alla scoperta di precedenti penali e un divieto di avvicinamento già violato nei confronti di un vicino di casa.

Un’escalation di episodi preoccupanti

Le tensioni nel condominio erano già note alle forze dell’ordine. Tra il 23 febbraio e il 6 marzo, si erano registrati ben cinque interventi di polizia e carabinieri per segnalazioni legate a comportamenti aggressivi di Samuels. In uno di questi episodi, l’ex giocatore avrebbe aggredito un corriere per impedire la consegna di un pacco a una residente.

Inoltre, già nel 2017, Samuels era stato denunciato per ingiurie da una donna dopo aver occupato un posto per disabili con la sua Porsche Panamera in viale Jenner.

Il futuro giudiziario di Samuels

Questa mattina Samuels comparirà davanti al giudice per la direttissima. Nel frattempo, altre tre persone hanno sporto denuncia nei suoi confronti, aggravando la sua posizione. L’accusa principale è stalking, con la possibilità di ulteriori contestazioni in base agli sviluppi del processo.

Una parabola discendente per Samardo Samuels, che da idolo dei tifosi dell’Olimpia Milano è finito al centro di un caso giudiziario che getta un’ombra sulla sua carriera e sul suo futuro.