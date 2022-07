L’ex pornoattrice Lisa Ann legge un libro sul basket e diventa virale

Non nascondiamoci, sappiamo tutti chi è Lisa Ann. Però fa un po’ strano leggere di Lisa Ann su un sito web totalmente dedicato al mondo del basket. Eppure ha un senso. Una delle più premiate pornoattrici di sempre ha pubblicato un tweet molto casto mentre leggeva The Midrange Theory di Seth Partnow, analista NBA di The Athletic.

“Let’s be reasonable and add an eighth day to the week that is devoted exclusively to reading.” – Lena Dunham pic.twitter.com/bb0FnYcl9S — Lisa Ann (@thereallisaann) July 19, 2022

Ora, a prescindere dal contenuto del libro, potete immaginare come abbia potuto reagire il pubblico del basket di fronte a questo tweet, prettamente maschile e innamorato di Lisa Ann. A parte i soliti ignoranti che l’hanno insultata dicendo cose senza senso tipo “è il primo libro che leggi”, la maggior parte è impazzita di fronte a questa immagine.

L’aspetto molto carino di tutto ciò è la didascalia del tweet, che non c’entra nulla con il basket ma solo con la lettura:

“Siamo ragionevoli e aggiungiamo un ottavo giorno alla settimana dedicata esclusivamente alla lettura”. -Lena Dunham

Naturalmente Lisa Ann ci ha tenuto a sottolineare che non si tratta del primo libro letto nella sua vita perché mediamente ne legge un paio al mese, come potete leggere qui di seguito:

I read a minimum of 2 but would like to get back to one a week – if I read before bed & when I first wake up I get in a lot of reading … how about you? — Lisa Ann (@thereallisaann) July 19, 2022

A questo punto non ci tocca che monitorare il profilo Twitter dell’ex regina del porno per vedere altri contenuti legati al mondo del basket, specialmente su come il midrange sia fondamentale nell’NBA moderna.

