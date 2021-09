Marco Bonamico, ex storico giocatore della Virtus Bologna, tra le tante, ha parlato a Sport Club, una produzione di E’TV RETE7, anche di Ettore Messina e di Olimpia Milano.

L’ex scudettato con le VuNere non ci è andato leggero con i rivali dell’Olimpia Milano, tanto da attaccare direttamente il coach dei lombardi, che per anni è stato sulla panchina dei bianconeri:

“Milano? Non c’è stato un miglioramento del pacchetto italiani. Questo è tipico di Milano, non ha mai creduto negli italiani. Ora ha preso Melli, potenzialmente un giocatore di primissimo livello in Europa. Ma la domanda è: riusciranno a reggere la pressione che Ettore metterà sulla squadra, dopo non aver vinto il campionato? Messina ha fallito? Non ha vinto niente, è evidente. Si vince se arrivi primo”.

A dire il vero, Ettore Messina ha vinto una Coppa Italia dominando e una Supercoppa Italiana proprio contro la Virtus Bologna in finale. Certo, l’Olimpia avrebbe dovuto vincere almeno il campionato, magari anche l’EuroLega.

Naturalmente tutte le opinioni sono valide, soprattutto se arrivano da Marco Bonamico, che ricordiamo aver vinto gli Europei del 1983 e l’argento alle Olimpiadi di Mosca del 1980 con la Nazionale italiana di pallacanestro. Vediamo se Sergio Scariolo riuscirà a continuare la tradizione, bissando il titolo di campioni d’Italia.

