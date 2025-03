“L’ha fatto APPOSTA!”: Kalinic accusa LeDay dopo la sconfitta della Stella Rossa

La sfida tra Stella Rossa e Olimpia Milano si è conclusa con una controversia che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Nikola Kalinic, giocatore della squadra serba, ha espresso il suo disappunto per un episodio chiave nei secondi finali della partita, puntando il dito contro Zach LeDay e la decisione arbitrale.

L’episodio contestato: il piede di LeDay e il mancato fischio

L’azione incriminata si è verificata negli ultimi istanti di gara. Con 4.7 secondi sul cronometro e l’Olimpia Milano avanti di due punti, Nikola Mirotic ha sbagliato il secondo tiro libero. Kalinic ha catturato il rimbalzo e si è lanciato in contropiede per provare a costruire un’ultima opportunità per la Stella Rossa. Tuttavia, mentre avanzava a metà campo, ha perso il controllo del pallone dopo aver colpito involontariamente il piede di LeDay. Gli arbitri non hanno sanzionato alcuna infrazione e la partita si è chiusa con la vittoria dell’Olimpia.

Le dichiarazioni di Nikola Kalinic

A fine partita, Nikola Kalinic non ha nascosto la sua frustrazione e ha rilasciato dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche:

“Chiunque abbia mai giocato a basket sa che LeDay ha messo intenzionalmente il piede lì. Non è qualcosa che ha deciso la partita. Avremmo potuto fare mille cose meglio, ma questa avrebbe potuto facilmente trasformarsi in una rimessa a metà campo con due secondi per noi per provare a costruire un tiro”.

Secondo il giocatore serbo, il gesto di LeDay non sarebbe stato casuale, ma un’azione deliberata per ostacolare l’ultimo tentativo della Stella Rossa. Pur ammettendo che la sua squadra avrebbe potuto fare meglio in altri momenti della gara, Kalinic sottolinea come l’episodio avrebbe potuto cambiare l’esito del match.

Dibattito e reazioni: decisione arbitrale giusta?

Le parole di Kalinic hanno diviso tifosi e commentatori. Da un lato, c’è chi sostiene che il contatto fosse involontario e che non ci fossero gli estremi per un fischio arbitrale. Dall’altro, alcuni ritengono che un episodio del genere, in un momento così cruciale, meritasse almeno una revisione al video replay.

