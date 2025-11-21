L’Hapoel Tel Aviv vola, Yannay non si trattiene: “Siamo i migliori del mondo fuori dalla NBA”

L’Hapoel Tel Aviv, novità di questa stagione di EuroLega, sta facendo a pezzi la competizione nella competizione europea più prestigiosa. La squadra israeliana ieri sera ha vinto al Forum contro Milano per 83-105, conquistando il primo posto momentaneo in classifica con un record di 9-3.

In estate l’Hapoel ha fatto un mercato importante, aggiungendo Vasilije Micic, Elijah Bryant e Daniel Oturu e confermando i vari Johnathan Motley, Antonio Blakeney e Ishmail Wainright, dopo aver vinto l’EuroCup nella passata stagione. Ci si poteva quindi aspettare un rendimento positivo, ma forse non così positivo. Gli ottimi risultati hanno spinto l’eccentrico proprietario del club, Ofer Yannay, a fare un proclamo importante: “Siamo la migliore squadra del mondo fuori dalla NBA. Sono abbastanza sicuro che siamo meglio della maggior parte delle squadre NBA che sono in Lottery, specialmente se giocassimo con le regole NBA”.

L’unica squadra che per ora sta tenendo il ritmo dell’Hapoel in EuroLega è la Stella Rossa, sull’8-3 con la possibilità di raggiungere gli israeliani con un successo stasera a Valencia. In campionato è invece l’unico club ancora imbattuto, 5-0, nonostante al momento sia 4° in classifica per via di una o due partite in meno rispetto agli avversari.