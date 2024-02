LiAngelo Ball inizia una nuova avventura nel campionato messicano

LiAngelo Ball è sicuramente il meno talentuoso tra i suoi fratelli, anche se grazie al proprio cognome ha più volte ricevuto un posto nel roster degli Charlotte Hornets durante la preseason. Non quest’anno, in cui invece Ball è rimasto senza contratto fino a pochi giorni fa: ad annunciare la sua firma sono stati gli Astros de Jalisco, squadra messicana che proprio in questo periodo è impegnata nella sua preseason.

Gli Astros de Jalisco sono stati fondati solo nel 2019 e nella scorsa stagione hanno raggiunto le finali, perdendo però 4-1 contro il Fuerza Regia.

Ball ha fatto il proprio esordio con gli Astros proprio in preseason, nella netta vittoria in amichevole contro i Venados de Mazatlán, 89-69. Un box score per la partita non è disponibile, quindi non è noto quanto abbia giocato né quanti punti abbia segnato LiAngelo. Il campionato messicano inizierà il 1 marzo.

Nella sua carriera da professionista, LiAngelo Ball ha militato prima in Lituania con il fratellino LaMelo, per poi disputare un paio di stagioni in G-League con i Greensboro Swarm, non andando però mai i 5.6 punti di media.

Ovviamente il “pacchetto” comprende anche suo papà, LaVar Ball, il quale figura sugli account social degli Astros con una maglietta del Big Baller Brand, il marchio di abbigliamento da lui fondato diversi anni fa: per gradire, il logo ha i colori della bandiera messicana. Pronti per una nuova avventura in giro per il mondo.