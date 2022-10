LiAngelo Ball non ce la fa nemmeno quest’anno: tagliato da Charlotte

Per il secondo anno di fila, l’esperienza di LiAngelo Ball con gli Charlotte Hornets dura solo per il training camp. Il fratello dei più popolari Lonzo e LaMelo aveva firmato un contratto non garantito qualche settimana fa. In preseason con Charlotte, Ball ha disputato 3 partite per 14′ complessivi, segnando 1 punto contro Indiana e 2 contro Washington. Non è da escludere che, proprio come un anno fa, LiAngelo Ball ora venga firmato dai Greensboro Swarm, in G-League.

The Charlotte Hornets are waiving G/F LiAngelo Ball, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 15, 2022

Nella prima gara contro Boston, suo malgrado, era invece diventato virale per un airball ripreso da due tifosi dalla tribuna.