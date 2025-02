LiAngelo Ball sarà all’All-Star Weekend, ma come performer

LiAngelo Ball, il fratello di LaMelo e Lonzo, farà il suo debutto televisivo come artista musicale durante l’All-Star Saturday NBA, il 15 febbraio 2025, al Chase Center di San Francisco.

Dopo una carriera cestistica poco fortunata, che lo ha visto militare nella NBA G League con i Greensboro Swarm dal 2021 al 2023, LiAngelo ha ora intrapreso un percorso musicale sotto lo pseudonimo di “G3 Gelo”. Il suo singolo di debutto, “Tweaker”, è diventato virale, accumulando oltre 14.4 milioni di visualizzazioni su YouTube e portando anche ad una collaborazione con il leggendario rapper Lil Wayne per un remix del brano.

La sua esibizione all’All-Star Weekend rappresenta la prima performance televisiva di LiAngelo e segna una svolta significativa nella sua transizione dal basket professionistico alla musica. Nonostante i suoi fratelli, Lonzo e LaMelo Ball, siano noti per le loro carriere NBA, LiAngelo sta ora guadagnando riconoscimento in un ambito completamente diverso. Nelle scorse settimane, Gelo aveva firmato un contratto discografico con l’etichetta Def Jam per il valore di circa 13 milioni di dollari, di cui 8 garantiti.

L’All-Star Saturday, noto per eventi come la gara delle schiacciate e il Three-Point Contest, offrirà quest’anno un’ulteriore attrazione con la performance di LiAngelo, aggiungendo un tocco musicale a una serata già ricca di intrattenimento.