LiAngelo Ball torna in campo: ha firmato nuovamente in G-League e giocherà nella “bolla”

Dopo aver partecipato, senza mai mettere piede in campo, al training camp dei Detroit Pistons, LiAngelo Ball ha scelto dove proseguirà la propria carriera: in G-League. Il giocatore, fratello minore di Lonzo e maggiore di LaMelo, entrambi in NBA, ha deciso di firmare per una delle squadre che prenderanno parte alla stagione 2020-21 che si terrà da febbraio in una “bolla” a Disney World, come quella dei passati Playoff.

La stagione sarà molto corta, si parla di 12-15 partite per squadra, con i Playoff che si terranno dal 5 al 9 marzo. Non è ancora stato reso noto per quale squadra giocherà Ball, che l’anno scorso si era aggregato agli allenamenti degli Oklahoma City Blue senza però mai scendere in campo.

LiAngelo Ball has signed a contract in the NBA G League to play in the bubble, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 7, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.