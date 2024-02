Lillard apre a un 3-Peat nel 3-Point Contest: solo in 2 sono riusciti a vincerne 3 di fila

La point guard dei Milwaukee Bucks, Damian Lillard, ha vinto sabato sera il suo secondo NBA 3-Point Contest consecutivo, tenendo testa a Trae Young e Karl Anthony-Towns nella fase finale, e potrebbe puntare al 3-Peat.

Dopo l’evento, Chris Haynes di TNT ha chiesto a Lillard se tornerà l’anno prossimo al 3-Point Contest per conquistare il suo 3-peat personale:

“Damian Lillard dice a @NBAonTNT, @BleacherReport che, dopo aver vinto due volte il 3-Point Contest, è disposto a fare il tris visto che il prossimo anno l’All-Star Weekend sarà nella sua città natale, la Bay Area”.

