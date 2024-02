Lillard di nuovo campione del 3-point contest… ma ha avuto da “ridire” con gli arbitri per certi errori

Damian Lillard, stella dei Milwaukee Bucks, è arrivato all’NBA All-Star Weekend da campione in carica della gara del tiro da tre punti. Lillard è sempre stato un buon tiratore dalla lunga distanza nel corso della sua carriera, con una media del 37% dalla linea dei tre punti. Dame è stato in grado di difendere la sua corona, vincendo due volte di fila la gara del tiro da tre punti, e ha avuto un messaggio esilarante per gli arbitri dopo la sua vittoria.

“Vedo gli arbitri qui fuori ma non fanno rispettare le regole”, ha detto Lillard. “Ho visto che un paio di regole sono state infrante, quindi ho pensato che potevo farla franca”.

Lillard si riferiva al fatto che Karl-Anthony Towns aveva il piede sulla linea mentre tirava durante la gara da tre punti.

Dame è diventato il primo vincitore di un back-to.-back di una gara da tre punti all’NBA All-Star Weekend da quando Jason Kapono vinse l’evento nel 2007 e nel 2008. È la terza volta che Lillard partecipa alla gara.

Nella fase finale del concorso, il neo giocatore dei Bucks aveva bisogno di più di 24 punti per vincere, ovvero quanto avevano segnato Trae Young e Karl-Anthony Towns. In pieno stile Dame Time, Lillard ha conquistato il titolo con la money ball del suo rack finale.

Leggi anche: Com’è andata la SFIDA EPICA tra Steph Curry e Sabrina Ionescu?