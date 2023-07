Lillard rischia una multa dall’NBA perché vuole giocare solo per Miami

Dal momento che Damian Lillard ha richiesto uno scambio dai Portland Trail Blazers, in NBA dicono che che lui e il suo agente Aaron Goodwin abbiano spinto affinché il sette volte All-Star andasse ai Miami Heat. Infatti, è stato detto che Lillard accetterà solo uno scambio con gli Heat e non giocherà per nessun’altra franchigia.

Ciò ha provocato un sacco di commenti intorno alla situazione, poiché gli Heat non hanno voluto rinunciare molto alle trattative commerciali sapendo che Lillard vuole giocare per loro e i Blazers non vogliono rinunciare al loro talento generazionale.

Venerdì Shams Charania di The Athletic ha riferito che l’NBA ha inviato un memo a tutte le 30 squadre del campionato delineando questa situazione che coinvolge Lillard e inviando un avvertimento alla guardia dei Blazers e al suo agente sulla richiesta di uno scambio a una squadra.

“L’NBA ha inviato un promemoria alle sue 30 squadre NBA informandole di aver intervistato Damian Lillard e il suo agente Aaron Goodwin sulla sua posizione secondo cui vuole giocare solo a Miami, che sì, vuole uno scambio, come abbiamo riportato tramite fonti, che anche il suo agente ha detto pubblicamente che vuole giocare solo a Miami”, ha dichiarato Charania a The Rally. “La lega ha avvisato sia Lillard che Goodwin che qualsiasi futuro commento del genere su di lui che vuole solo giocare a Miami lo sottoporrà a una punizione”.

