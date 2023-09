Lillard, un team della Eastern Conference prova a soffiare Dame agli Heat

Da quando Damian Lillard ha chiesto di essere ceduto ai Portland Trail Blazers, i Miami Heat sono stati considerati la destinazione più probabile. Tuttavia, gli Heat non sono l’unica squadra della Eastern Conference interessata a Lillard.

Una squadra della Eastern Conference, oltre agli Heat, ha parlato con i Blazers di uno scambio con Lillard, secondo Marc Spears di ESPN. Anche se non ha rivelato quale squadra fosse interessata, è chiaro che Miami non è l’unica pretendente.

Tuttavia, il rapporto di Spears lascia molto a desiderare sul fronte Lillard. Non è sconvolgente che qualsiasi squadra capace sia interessata ad acquisire un giocatore del calibro di Lillard. Ma il fatto che i Blazers abbiano effettivamente intavolato trattative di scambio con questa squadra sconosciuta è sicuramente interessante.

Se Portland dovesse scambiare Lillard con una squadra che non siano gli Heat, ci farebbe sorgere molte domande in merito. In particolare, Lillard vorrebbe rimanere in una situazione che non ha richiesto? La squadra acquirente dovrebbe essere d’accordo con la risposta negativa.

Stiamo a vedere questa telenovela che ormai va avanti da 3 mesi e che non ha visto chissà quali avanzamenti dopo le dichiarazioni di luglio.

Leggi anche: Poeta su Datome: “Ho cambiato la carriera di Gigi, ecco come”