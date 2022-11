L’imbarazzante ultimo possesso dei Mavericks contro Toronto

Ieri notte i Dallas Mavericks hanno perso 103-100 contro i Toronto Raptors. È stata la quarta sconfitta stagionale nelle quattro partite in cui finora Luka Doncic non ha raggiunto i 25 punti segnati. Lo sloveno ha anche deciso di cedere ai compagni l’ultimo possesso della gara, quello che avrebbe potuto regalare il pareggio e l’OT a Dallas. Ai Mavs serviva una tripla, così Doncic ha passato dentro per Kleber, ma il tedesco, Reggie Bullock e Donnie Finney-Smith hanno combinato un autentico pasticcio.

He trusted his teammates. pic.twitter.com/vs20vB8jeK — Panda Hank (I want the Mavs to be great again) (@pandahank41) November 27, 2022

Alla fine la palla è stata passata comodamente ad OG Anunoby sotto canestro, e il giocatore dei Raptors con un paio di palleggio nel nulla ha messo fine alla partita. Sui social gli utenti non hanno risparmiato la squadra di Jason Kidd, che finora nei finali di partita aveva sempre dato palla a Doncic per la “preghiera”. Stavolta la scelta è stata diversa, anche se probabilmente i risultati sono stati addirittura peggiori.

Dallas al momento undicesima ad Ovest con un record di 9-9.