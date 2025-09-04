melli eurobasket

L’IMPRESSIONANTE differenza tra le due parti del tabellone di EuroBasket

Le ultime partite della fase a gironi di oggi hanno decretato gli accoppiamenti degli ottavi di finale dell’Europeo che proseguirà in sede unica a Riga.

Guardando il tabellone da qui alla finale, salta subito all’occhio come la parte sinistra sia sicuramente più “semplice” rispetto a quella di destra, che purtroppo è anche quella dell’Italia, impegnata contro la Slovenia agli ottavi.

Nella parte sinistra del tabellone le favorite sono Turchia (5-0 nel girone) e Grecia, che con Giannis Antetokounmpo in questo contesto può anche puntare all’oro. Subito dietro la Lituania, che affronterà subito la Lettonia e poi eventualmente (probabilmente) la Grecia.

Decisamente più complessa la parte di destra, dove sono presenti Germania, Francia, Serbia e, dietro di loro, Italia, Slovenia e Finlandia. Ad oggi probabilmente la finalista più probabile è la Germania, apparsa ineluttabile nel girone chiuso da imbattuta. Gli Azzurri, in caso di vittoria contro la Slovenia, affronteranno la vincente di Germania-Portogallo ai quarti.

