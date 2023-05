L’incoraggiante messaggio di Magic Johnson ai Lakers dopo la brutale eliminazione dai playoff

Magic Johnson ha mandato un messaggio forte dopo che la stagione di LeBron James, Anthony Davis e il resto dei Los Angeles Lakers si è conclusa con una straziante sconfitta in gara-4 contro i Denver Nuggets, 113 a 111.

I Purple e Gold sono stati guidati da LeBron James, che ha combattuto fino alla fine, segnando 40 punti, strappando 10 rimbalzi e contribuendo con 9 assist, riposando solo per 4 secondi in questa contesa. Sfortunatamente, si è semplicemente rivelato insufficiente per eguagliare Nikola Jokic, Jamal Murray e il resto dei Nuggets.

Al di fuori della prestazione di LeBron, Anthony Davis ha terminato la gara con 21 punti e 14 rimbalzi, ma ha tirato con un inefficiente 6 su 15 dal campo e non è stato in grado di contenere l’attacco dei Nuggets. D’Angelo Russell, che era in panchina prima della partita, ha chiuso con solo 4 punti in 15 minuti. Gli unici punti positivi sono arrivati dal sophomore Austin Reaves, che ne ha messi 17 e Rui Hachimura, che ha fornito un’eccellente difesa nonostante i soli 10 punti.

La sconfitta ha immediatamente suscitato molte reazioni da parte di fan, esperti e leggende, compreso anche Magic Johnson, che ha twittato quanto segue:

“Laker Nation ora sappiamo un paio di cose… abbiamo l’allenatore giusto in Darvin Ham, due superstar come LeBron e Anthony Davis, e stelle emergenti come Austin Reaves e Rui Hachimura. Si spera che Rob Pelinka faccia una offseason eccezionale e riesca a fondare il futuro a partire da questa avventura ai playoff”.

