Come già accennato per Immanuel Quickley, la seconda giornata della Summer League di Las Vegas ha regalato alcune prestazioni individuali significative.

Una di queste riguarda Trey Murphy, il rookie dei Pelicans chiamato con la scelta numero 17, scelta ottenuta nello scambio che ha coinvolto Jonas Valanciunas, Eric Bledsoe e Steven Adams.

Nella schiacciante vittoria per 94 a 77 contro i Chicago Bulls, Murphy si è messo in mostra segnando 6 canestri da tre punti su 9 tentativi complessivi per una gara da 26 punti in 27 minuti di gioco. A tutto questo ha aggiunto anche 9 rimbalzi.