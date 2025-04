L’incredibile statistica che collega Papa Francesco e i Detroit Pistons

La morte di Papa Francesco ha sconvolto il mondo e ha toccato molto da vicino anche lo sport.

Negli Stati Uniti hanno tirato fuori una incredibile statistica che mette in correlazione il defunto Santo Padre e i Detroit Pistons. Durante il pontificato di Bergoglio, infatti, la franchigia di Motor City non ha mai vinto una partita di playoff.

Francesco è diventato Papa nel 2013 e da quel momento i Pistons hanno partecipato alla post season solamente nel 2016 e nel 2019, uscendo entrambe le volte al primo turno con un secco 0-4. Poche ore dopo la dipartita del Santo Padre, Detroit ha vinto gara 2 al Madison Square Garden di New York, tornando a conquistare un successo ai playoff che mancava addirittura dalle finali di Conference del 2008.

Pope Francis NEVER saw the Detroit Pistons win a playoff game during his pontificate: pic.twitter.com/GE7G4fR1w1

— Extra Muse (@extra_muse) April 23, 2025