L’infortunio di Anthony Davis fa tremare i Los Angeles Lakers

Brutta notizia per i Los Angeles Lakers a margine della vittoria 126-108 sui Denver Nuggets.

I gialloviola hanno dovuto rinunciare a Anthony Davis per tutto il primo tempo. Il lungo si è fatto male al piede destro nel corso di una penetrazione vincente contro Nikola Jokic dopo soli cinque minuti. Davis poi ha stretto i denti e ha giocato il resto del primo tempo, abbastanza per chiudere con 10 punti e 4 rimbalzi.

Poi però non è rientrato dagli spogliatoi e le sue condizioni mettono in ansia i Lakers. Dalle prime indiscrezioni però sembra che non sia nulla di grave ma gli esami strumentali delle prossime ore fugheranno ogni dubbio.

A source familiar with Anthony Davis’ injury told ESPN the Lakers big man is experiencing discomfort in his right foot but there is hope Davis did not suffer anything severe. He will likely undergo an MRI for further evaluation

