L’ingente luxury tax spinge il Monaco a iscrivere 2 team diversi in EuroLega e in Francia

Il Monaco sta prendendo in seria considerazione la possibilità di mettere la sua squadra B per le partite in Francia (LNB) e il team A in EuroLega a causa della potenziale implementazione della luxury tax, riferiscono fonti di BasketNews.

LNB prevede di introdurre una luxury tax che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2023-2024, prendendo di mira esclusivamente il club monegasco, che ha raggiunto la Final Four di EuroLeague in questa stagione.

Secondo la proposta della LNB, i club che spendono oltre 8,5 milioni di euro lordi per gli stipendi di giocatori e allenatori sarebbero soggetti a tassazione. Ogni euro in più speso nell’ambito della proposta di luxury tax verrebbe tassato tra i 70 e gli 80 centesimi.

Se il Monaco superasse un budget salariale di 12 milioni di euro per migliorare la squadra per un’altra ambiziosa campagna di EuroLega, dovrebbe pagare altri 2,5 milioni di euro. Per la stagione 2022-23, l’AS Monaco ha stanziato 10,7 milioni di euro per gli stipendi.

Inoltre, i milioni in più, che molto probabilmente l’AS Monaco dovrebbe compensare dalle tasche dei proprietari, potrebbero potenzialmente tradursi in sanzioni EuroLeague ai sensi del regolamento Financial Fair Play se il coinvolgimento finanziario dei proprietari nel budget del club supera il 50%.

A causa di queste circostanze, il Monaco sta prendendo seriamente in considerazione l’idea di utilizzare la propria formazione principale esclusivamente per l’EuroLega mentre forma una squadra composta da giovani giocatori locali per la Francia.

