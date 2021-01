L’interruzione di Virtus – Milano su Rai 2 finisce a Striscia la Notizia

L’interruzione televisiva del big match Virtus Bologna – Olimpia Milano ha fatto indignare il mondo del basket. Il finale della partita, infatti, non è andata in onda su Rai 2 ma solamente su Rai Sport per lasciare spazio a un collegamento con la Camera e non è possibile neanche recuperarlo su Rai Play.

La decisione ha suscitato la reazione del presidente di Lega Basket, Umberto Gandini, ma ora è arrivata anche a Striscia la Notizia: il tg satirico se n’è occupato a modo suo con l’inviato Pinuccio. La trasmissione di Canale 5, inoltre, sostiene di aver chiesto conto della caso al ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che però ha preferito non commentare.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.