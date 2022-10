Linton Johnson è ormai un fenomeno social a tutti gli effetti però non ha ancora smesso di giocare, visto anche il fisico statuario che ha costruito negli anni e che sta ancora allenando.

All’esordio stagionale in C Silver, Linton Johnson ha messo 38 punti a referto con la sua Step Back Caiazzo contro il Napoli Basket Academy. Questa è la seconda stagione di fila che gioca nella squadra del paesino di anime in provincia di Caserta e l’anno scorso viaggiava a quasi 21 di media a ogni allacciata di scarpe.

Sul suo profilo TikTok, che al momento conta più di 350mila follower, ha pubblicato due video della gara.

Nel secondo, in particolare, la caption dice “Peccato!” perché stava per realizzare una monster dunk in faccia al diretto avversario ma per un paio di centimetri non ce l’ha fatta.

Linton Johnson è l’esempio di come anche un campione NBA possa adattarsi a una realtà minuscola come la provincia di Caserta e vivere benissimo. Stiamo a vedere se anche nelle prossime settimane si ripeterà e continuerà a fare il fenomeno in C Silver, nonostante le 42 primavere alle spalle e 1 titolo NBA e 1 Supercoppa Spagnola in bacheca.

Leggi anche: La clamorosa festa per i 18 anni di Bronny James con un ospite speciale