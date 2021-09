Linton Johnson è capolista della Lega per le elezioni comunali a Caserta

Per tanti anni, Linton Johnson è stato un punto fermo della Serie A italiana. L’americano, arrivato in Italia nel 2010, non se n’è più andato e ancora oggi gioca nelle minors, a 41 anni, con il Basket Club Irpinia. Nel corso degli anni ha ottenuto la cittadinanza italiana, giocando con le maglie di Avellino, Sassari, Varese, Pistoia, Caserta e Scafati. Particolare l’amore di Johnson per la Campania e in particolare per la città di Caserta.

Attualmente Linton Johnson vive ancora a Caserta e potrebbe presto diventarne una figura ancora più importante. A giugno si era candidato nella lista della Lega – Salvini Premier per le elezioni comunali che si terranno a inizio ottobre. Oggi Matteo Salvini, tramite i propri social, ha condiviso un selfie proprio con Johnson annunciando che non solo sarà candidato col suo partito, ma sarà anche il primo nome della lista elettorale a sostegno del candidato sindaco Gianpiero Zinzi. “Grazie Linton, andiamo a vincere!” ha scritto il segretario della Lega.

Oggi capolista della lista leghista #PrimaCaserta, a sostegno del candidato sindaco del Centrodestra (e capogruppo della Lega in Regione Campania) Gianpiero Zinzi.

Grazie Linton, andiamo a vincere! 🏆 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 12, 2021

LEGGI ANCHE:

Zlatan Ibrahimovic torna sulla diatriba con LeBron: “Lo sport unisce, la politica divide”