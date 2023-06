L’Italbasket considera anche Drew Eubanks come naturalizzato

L’Italbasket è sempre alla ricerca di un giocatore da inserire nel proprio roster come naturalizzato e rinforzare così l’organico a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco. Probabile il “no” di Paolo Banchero, sicuro quello di Ousmane Diop, rimane in lizza Darius Thompson. Ora però, come riportato da BasketNews, a questa lista si unisce anche Drew Eubanks, americano di nascita ma con origini italiane.

La FIP starebbe considerando l’opzione da diversi mesi, visto che Eubanks è la figura che più manca agli Azzurri: un centro massiccio che protegga bene il ferro. Nella sua carriera NBA, iniziata nel 2018, ha giocato con San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers, mantenendo 6.1 punti, 4.7 rimbalzi e 0.9 stoppate di media. Nell’ultima stagione a Portland, Eubanks è partito in quintetto 28 volte e ha chiuso con 6.6 punti, 5.4 rimbalzi e 1.3 stoppate di media.

È comunque improbabile che Eubanks venga naturalizzato a breve, quindi salvo clamorose sorprese non ci sarà per il Mondiale di quest’estate. Per il futuro, invece, chissà…