L’Italbasket parte bene, vittoria netta sull’Estonia

ITALIA 83 – ESTONIA 62

(21-18; 31-15; 17-19; 14-10)

L’esordio dell’Italbasket a Eurobasket si apre con la brutta notizia dell’infortunio di Gallinari, valutato più serio del previsto (già out dagli Europei). Ma il clima del Forum e l’emozione di giocare un Europeo in casa sono stati i motori della splendida gara Azzurra. Gioco rapido e palla sempre in movimento, senza mai perdere intensità nonostante le rotazioni frequenti di Coach Pozzecco. Superlativo Fontecchio con il 70% dal campo, coadiuvato da Polonara e Melli.

L’inizio gara è tutto a marchio Polonara che indirizza subito gli Azzurri. L’ex Pesaro Drell non lascia scappare i padroni di casa a suon di triple che tengono l’Estonia a contatto anche quando Fontecchio e Melli siglano il +5. Joesaar continua a segnare dai 6,75 ma l’intesa Mannion-Polonara permette all’Italia di chiudere il primo quarto 21-18.

Nel secondo periodo si abbassano drasticamente le percentuali dall’arco degli estoni e Datome e compagni ne approfittano per allungare. La palla gira alla perfezione, capitalizzando ogni possesso fino al +15. Kriisa blocca l’emorragia e , insieme a Drell, sono gli unici a riportare l’Estonia a -8. Fontecchio però si carica l’Italbasket sulle spalle e, con tre triple pesantissime, annichilisce gli avversari. Polonara chiude la prima metà di gara 52-33.

Nella ripresa si abbassano nettamente i ritmi ma l’Italia resta saldamente in controllo. Melli tiene i suoi avanti nonostante qualche guizzo di orgoglio dell’Estonia. Il terzo quarto si chiude 69-52.

E l’ultimo è pura accademia. Il percorso dell’Italbasket inizia con il piede e l’intensità giusta, gestendo al meglio il vantaggio. Il match termina 83-62.

TABELLINI

ITALIA: Spissu, Mannion 12, Biligha 2, Tonut 2 , Melli 17, Fontecchio 19, Tessitori, Ricci 4, Baldasso, Polonara 12, Pajola 4, Datome 11. All. Pozzecco

ESTONIA: Drell 8, Raieste 4, Sokk , Tass 2, Vene 2, Kotsar 6, Nurger , Joesaar 9 , Dorbek , Kitsing 9 , Kriisa 20 , Kullamae 2. All. Toijala

Clicca qui per il boxscore completo