L’Italbasket riparte bene: vittoria in rimonta sull’Ucraina

UCRAINA 89 – ITALIA 97

(19-19, 26-15, 22-38, 22-25)

L’Italbasket soffre, specialmente nel primo tempo, con l’Ucraina ma esce fuori alla distanza e a Riga coglie il primo successo nella seconda fase delle qualificazioni al Mondiale 2023.

Avvio di gara complesso per gli Azzurri che non trovano molto ritmo in attacco e vanno sotto pesantemente nel secondo quarto, quando le percentuali dall’arco calano ancora. L’Ucraina si gode 11 punti di distacco all’intervallo ma dagli spogliatoi esce un’Italia totalmente diversa. Squadra di Pozzecco pressoché inarrestabile con 38 punti a referto in 10 minuti e match che sembra incanalarsi sui binari giusti. Gli ucraini però restano con la testa nella gara e impattano di nuovo, nuova reazione italiana con Ricci, Tonut e Mannion per il +10 a 4′ dalla fine. Un parzialino di 5-0 spaventa ancora il Poz ma Fontecchio veste i panni del leader e mette il sigillo alla vittoria.

Riparte bene l’avventura degli Azzurri con il primo impegno ufficiale di Agosto e un Fontecchio sempre più leader con 20 punti in cascina, seguito da Melli con 17. Mannion si conferma in un ottimo momento aggiungendone 11 con 9 assist, utilissimi anche Tonut (11) e Ricci (9). Il tutto in attesa della miglior versione di Gallinari e Datome, apparsi ancora non al top.

Buon viatico comunque in vista degli Europei dove l’Italia affronterà di nuovo l’Ucraina nel girone del Forum. Prima di Eurobasket, però, un altro appuntamento con le qualificazioni ai Mondiali, sabato 27 Agosto (20:30) a Brescia contro la Georgia. Nel frattempo l’Italbasket conferma il primato nel girone e fa un altro passo verso la World Cup.

TABELLINI

Ucraina: Tkachenko 8, Lukashov 10, Mykhailiuk 11, Bobrov 7, Voinalovych, Pustovyi 10, Len 8, Sanon 8, Bliznyuk 9, Skapintsev n.e., Herun 10, Sydorov 8. Coach: Bagatskis.

Italia: Spissu 3 (7 ass), Mannion 11 (9 ass), Biligha 4, Tonut 11, Gallinari 10, Melli 17, Fontecchio 20, Ricci 9, Baldasso n.e., Polonara 9, Pajola, Datome 3. Coach: Pozzecco.

BOXSCORE COMPLETO