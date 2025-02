L’Italbasket vuole convincere Donte DiVincenzo per EuroBasket 2025

Stando alle parole di Gianmarco Pozzecco, le ultime due uscite dell’Italbasket contro Turchia e Ungheria avrebbero dimostrato che, oltre alle star della Nazionale assenti in questa finestra di qualificazione, ci sono anche altri giocatori validi che potranno avere un ruolo in azzurro. Nelle scorse ore però si è tornato a parlare di naturalizzazioni: ormai da un paio d’anni abbondanti l’Italia è infatti alla ricerca di un americano con origini nostrane, tra i vari Paolo Banchero, Drew Eubanks, Donovan Clingan e Donte DiVincenzo.

Proprio quest’ultimo, nato a Newark ma con chiare origini italiane, ora è un nome che starebbe tornando di attualità, secondo quanto scritto da Tuttosport. L’obiettivo della FIP sarebbe quello di convincere l’attuale guardia dei Minnesota Timberwolves in tempo per EuroBasket 2025, la prossima estate. DiVincenzo aveva già manifestato la volontà di indossare la maglia azzurra prima delle Olimpiadi di Parigi, alle quali l’Italbasket alla fine non si è qualificata, ed è già in possesso del passaporto italiano.

In questa stagione con i T’Wolves, Donte DiVincenzo sta mantenendo 11.0 punti di media con il 37% da tre punti.