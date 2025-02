L’Italia chiude male: sconfitta a Reggio Calabria contro l’Ungheria

L’Italbasket chiude le qualificazioni ad EuroBasket 2025 con una deludente sconfitta a Reggio Calabria contro l’Ungheria. Gli Azzurri, che erano già sicuri del pass per l’Europeo dalla precedente finestra di qualificazioni, sono andati KO 67-71 inseguendo per quasi tutta la partita.

Il primo quarto è uno spettacolo quantomeno rivedibile per entrambe le formazioni, con l’Italia capace di segnare solo 10 punti e sotto 10-13 alla prima sirena, dopo 4 punti consecutivi di Keller. Nel secondo periodo l’Italbasket continua a inseguire e con la coppia Spagnolo-Caruso trova alla fine il vantaggio, che dura però pochi minuti. Pozzecco prova a scuotere i suoi prendendo un altro fallo tecnico, com’era già successo giovedì contro la Turchia, ma l’Italia arriva all’intervallo sotto 27-32.

Gli Azzurri entrano in campo con un altro piglio nel secondo tempo, aprendo un parziale di 12-1 che sembra indirizzare la partita. Una tripla di Akele vale il +10, ma la risposta ungherese arriva repentina: Perl e Pongo accorciano e al 30′ l’Italia è avanti 50-42. La squadra azzurra non rientra in campo concentrata nel quarto periodo: gli ospiti costruiscono subito un break di 3-14 per tornare avanti grazie alla coppia Perl-Vojvoda. gli Azzurri provano a rimettersi in carreggiata con un canestro di Akele, ma arriva un altro parziale di 0-8 che lancia l’Ungheria. Perl e una palla persa di Akele fanno il resto, nonostante una tripla di Bortolani che riporta inutilmente i suoi a -3 nel finale.

Nella squadra di Pozzecco il top scorer è Akele con 17 punti, seguito dai 14 di Spagnolo e dai 13 di Bortolani. Non è stata comunque una prestazione sufficiente per l’Italbasket, che chiude le qualificazioni al primo posto nel suo girone con un record di 4-2.

Foto: FIBA