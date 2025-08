L’Italia convince alla prima amichevole dell’estate: spazzata via l’Islanda

L’Italia di Gianmarco Pozzecco vince la prima partita della sua estate, battendo agilmente l’Islanda nella semifinale della Trentino Basket Cup. Gli Azzurri hanno vinto 87-61 una gara contro la formazione nordica mai in discussione, nonostante proprio l’Islanda avesse sconfitto l’Italbasket lo scorso novembre, durante le qualificazioni ad EuroBasket. Stavolta una squadra azzurra sicuramente più forte, guidata da Saliou Niang e Simone Fontecchio, non ha lasciato scampo alla squadra di coach Pedersen.

Nel primo quarto un ottimo Niang ha portato l’Italia subito in doppia cifra di vantaggio, con gli Azzurri che hanno chiuso al 10′ avanti 26-16. Il copione non è cambiato nel secondo periodo, quando il divario è aumentato ulteriormente fino a raggiungere anche il +21: alla fine gli Azzurri sono andati alla pausa lunga sul 41-22, concedendo appena 6 punti agli avversari nella frazione. Nel secondo tempo l’Italia, con i canestri del duo Akele-Diouf, ha trovato il +25 che ha costretto l’Islanda al timeout. Minuto tuttavia ininfluente, perché al rientro in campo il vantaggio azzurro ha continuato ad aumentare fino al +32 del 30′. Nell’ultimo quarto totale amministrazione per l’Italbasket, con Pozzecco che ha potuto dare spazio a Severini, Caruso e Bortolani.

L’Italia tornerà in campo domani, sempre alla T Quotidiano Arena, contro il Senegal per la finale della Trentino Basket Cup. Nel pomeriggio infatti la formazione africana aveva avuto la meglio sulla Polonia nell’altra semifinale, 69-75.

Italia: Spissu, Tonut 4, Fontecchio 14, Ricci 6, Spagnolo 1, Procida 12, Niang 17, Bortolani 3, Caruso 4, Diouf 10, Rossato 7, Severini, Akele 4, Pajola 5.