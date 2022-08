L’Italia domina la Repubblica Ceca e chiude terza ad Amburgo

Italia – Repubblica Ceca 96-80

(25-18; 24-18; 26-23; 21-21)

La prima ottima notizia è il ritorno in campo di Danilo Gallinari nel march tra Italia e Repubblica Ceca, il quale aveva dovuto dare forfait per la gara di ieri contro la Serbia per un piccolo problema alla caviglia.

L’Italia parte bene nel primo tempo, complice anche una Repubblica Ceca che ha dovuto fare a meno di Tomas Satoransky per tutta la gara a causa di un infortunio – meno grave del previsto, per fortuna – subito ieri contro la Germania. Tante palle perse per i cechi (8) e gli Azzurri chiudono il primo periodo sopra 25 a 18 con 8 di Fontecchio.

Non c’è dubbio che l’Italia stia molto meglio di questa Repubblica Ceca, priva del proprio punto luce principale. C’è da dire però che l’Italia fatica dalla lunga distanza, nonostante la buona costruzione dei tanti tiri da tre punti. Facciamo sempre un po’ fatica in difesa ma alla fine andiamo all’intervallo lungo in vantaggio di 13 lunghezze: 49 a 36.

Al ritorno dagli spogliatoi lo spartito non cambia: l’Italia comanda e la Repubblica Ceca cerca – affannosamente – di restare in partita. Simo Fontecchio continua a spiegare pallacanestro e gli Azzurri continuano a tenere almeno 4 possesso di margine per tutto il periodo. All’ultimo intervallo obbligatorio della contesta gli italiani sono sopra 75 a 59.

Gli ultimi 10 minuti sono poco più che garbage time perché la Repubblica Ceca non ha le forze di rispondere agli attacchi dell’Italia e gli Azzurri chiudono il torneo tedesco al terzo posto in classifica, vincendo la finalina con il risultato finale di 96 a 80. Buon test per i ragazzi allenati da coach Pozzecco, guidati dal solito Fontecchio e da un molto attivo Nico Mannion.

Italia: Spissu 5, Tonut 14, Melli 3, Fontecchio 18, Polonara 9, Della Valle NE, Mannion 20, Biligha 0, Gallinari 2, Tessitori NE, Ricci 12, Baldasso 6, Pajola 0, Datome 7. All. Pozzecco.

Repubblica Ceca: Hruban 6, Balvin 11, Bohacik 0, Sehnal 2, Vesely 17, Auda 11, Pulpan 0, Peterka 14, Palyza 2, Jelinek 10, Kriz NE, Kyzlink 7. All. Ginzburg.

Qui le statistiche complete della gara.