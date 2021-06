L’Italia è già in semifinale del Preolimpico grazie al ritiro del Senegal

L’Italia avrebbe dovuto esordire nel Preolimpico questo mercoledì contro il Senegal, tornando in campo poi giovedì contro Porto Rico. Invece, a causa del Covid-19 che ha bloccato la formazione africana, il Senegal è costretto a ritirarsi dalla competizione. Gli Azzurri giocheranno solo la seconda partita e sono già qualificati alle Semifinali del torneo di Belgrado. Da regolamento passano infatti le prime due squadre classificate del girone da tre: Italia e Porto Rico, appunto.

Il Senegal ha attualmente 4 positivi, 3 giocatori e un membro dello staff, ed è ancora bloccato in Germania per ragioni sanitarie. La squadra africana perde così la possibilità di giocarsi un pass per le Olimpiadi che sarebbe comunque stato complicatissimo ottenere. Giovedì Italbasket e Porto Rico giocheranno per il primo posto nel girone e l’accoppiamento con la seconda del girone parallelo formato da Serbia, Filippine e Repubblica Dominicana.

Qui i convocati di Meo Sacchetti per il Preolimpico di Belgrado dell’Italia.