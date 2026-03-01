“L’Italia è il massimo”: Luigi Suigo si racconta tra Itabasket, Serbia e il sogno NBA

Luigi Suigo non nasconde l’emozione. Anche dopo le prime convocazioni, indossare la maglia azzurra continua ad avere un peso speciale.

Dal ritiro della Nazionale, il giovane talento italiano ha raccontato sensazioni, ambizioni e sogni in un’intervista al Corriere dello Sport. E tra presente e futuro, una cosa è chiara: il suo obiettivo ha un solo nome — NBA.

L’emozione azzurra: “Rappresentare l’Italia è fantastico”

La partita contro la Gran Bretagna non era la sua prima presenza assoluta, ma le sensazioni sono rimaste fortissime.

«Devo dire che, anche se non era la prima volta, ho provato tanta emozione a giocare contro la Gran Bretagna. Sono contento perché sto iniziando a guadagnarmi qualche minuto», ha spiegato Suigo.

Un percorso iniziato anni fa con le selezioni giovanili e arrivato ora al livello più alto.

«Rappresentare l’Italia è il massimo. Ho fatto tutte le giovanili, ma giocare con la maglia della Nazionale è davvero fantastico».

Il rapporto con coach Banchi: fiducia e consigli

Nel suo percorso in azzurro sta avendo un ruolo importante anche il commissario tecnico Luca Banchi, figura centrale nella crescita del lungo italiano.

«Mi dice di essere sempre aggressivo, tosto e di reggere i contatti, di non farmi spingere via. Mi dà tante dritte», racconta Suigo. «Mi piace moltissimo coach Banchi. È un bravissimo allenatore, sa fare il suo mestiere benissimo e anche a livello umano è una bellissima persona».

La scelta coraggiosa: lasciare l’Italia per la Serbia

La scorsa estate Suigo ha deciso di cambiare tutto, scegliendo il Mega Basket per accelerare la propria crescita. Una decisione non semplice, ma voluta.

«Sta andando bene. Sto facendo un’esperienza importante per prepararmi al prossimo step della mia carriera. Andare in Serbia è stata una buona scelta. Sono uscito dalla mia comfort zone».

L’inizio non è stato facile, ma l’adattamento è arrivato col tempo: nuovi compagni, una cultura diversa e anche qualche aiuto linguistico.

«Poco alla volta ho cominciato ad ambientarmi. Ho legato con alcuni compagni e ho anche qualcuno con cui parlare italiano».

Un sogno preciso: la NBA

Quando si parla di futuro, Suigo non gira intorno alla domanda. L’obiettivo è chiaro da sempre.

«Sì, certo. Mi sto preparando per un futuro Draft NBA. Se continuo a far bene, potrebbe essere già anche quello di quest’anno».

Nessun piano alternativo.

«Obiettivo? Stati Uniti. È quello che ho sempre avuto in testa. Non ho neanche pensato ad alternative».

Un sogno dichiarato, costruito giorno dopo giorno tra Nazionale, Serbia e minuti conquistati sul campo. Il percorso è appena iniziato, ma la direzione sembra già tracciata.

Leggi anche: Anthony Hickey pronto a tornare: Udine ritrova il suo leader