L’Italia femminile U16 si ferma in semifinale: le ragazze danno tutto, ma vince la Francia

Un anno fa la Francia ci eliminava dopo un OT ad EuroBasket 2022. Oggi la stessa Francia ha fatto purtroppo il bis, superando 66-69 dopo un tempo supplementare le Azzurre nella semifinale dell’Europeo U16. Alle nostre ragazze non è riuscita la qualificazione alla finalissima, ma si giocheranno comunque il bronzo contro la Finlandia. La finale sarà invece tra la Spagna, finalista di categoria anche nel maschile (ha battuto proprio l’Italia per la medaglia d’oro), e la Francia.

L’Italbasket questa sera ha dato davvero tutto ciò che aveva, andando ad un passo da quella che sarebbe stata la prima finale dal 2018 nel torneo. Le Azzurre hanno tenuto per tutta la partita grazie ai canestri di Francesca Baldassarre, top scorer con 19 punti. Nel finale al canestro di Emma Giacchetti ha risposto Loubens con una tripla, l’Italia è poi riuscita a pareggiare con Zanetti ma una magata della talentina Emma Broliron, che ha solo 14 anni, ha riportato la Francia a +2 con 15” da giocare.

EMMA BROLIRON IS ONLY 14 YEARS OLD 🫠#FIBAU16Europe | @ffbasketball pic.twitter.com/f6nb6oXvSy

— NextGen Hoops (@NextGenHoops) August 18, 2023