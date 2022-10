L’Italia ha vinto di nuovo il Mondiale di basket con la sindrome di down

Terzo Mondiale di basket con sindrome di down per l’Italia: gli Azzurri hanno sconfitto in finale l’Ungheria oggi per 36-12, dopo aver eliminato il Portogallo in semifinale per 20-14. In finale dominante prestazione di Paulis, autore di 23 punti su 36 di squadra.

L’Italia, che nell’ordine aveva battuto l’Ungheria una prima volta ai gironi, l’Arabia Saudita e appunto il Portogallo, era già campione in carica, avendo vinto il Mondiale IBA anche nel 2018 e nel 2019, le ultime due edizioni disputate prima del Covid-19.

Complimenti alla Nazionale di pallacanestro con sindrome di Down che batte l’Ungheria ed è campione del mondo per la terza volta 🏆🥇 Bravi ragazzi! 💙#FISDIR @FISDIR #Sport4DownSyndrome #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/fUu4jfdEcQ — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) October 2, 2022

Fonte: FISDIR