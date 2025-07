L’Italia non si ferma, Ferrari e Marangon stendono la Serbia: è FINALE

Gli Azzurrini non si vogliono fermare: dopo aver compiuto una storica rimonta su Israele nei quarti di finale, oggi la squadra di coach Alessandro Rossi ha battuto la Serbia in semifinale, raggiungendo la prima finale di un EuroBasket U20 dopo 12 anni. Il risultato della partita di oggi è 85-78, al termine di un match controllato dagli Azzurri fatta eccezione per il primo quarto.

Dopo un iniziale vantaggio serbo 7-11, l’Italia ha preso il controllo della gara con un Marangon scatenato, fino al 27-18 che ha chiuso la prima frazione. Nel secondo periodo Trucchetti e Assui hanno respinto il tentativo di rientro da parte dei balcanici, arrivando all’intervallo ancora avanti 41-35 e allungando nuovamente a inizio terzo quarto con due triple consecutive di Ferrari. Mikic e Savanovic hanno spaventato gli Azzurri del -3 prima di un break di 6-0 che ha dato respiro ai nostri. La squadra di Rossi ha poi concluso il terzo periodo con un parziale di 10-0 che ha aperto ad un quarto periodo sulla carta tranquillo. Solo sulla carta, perché la Serbia ha trovato di nuovo la forza di rientrare fino al -4 firmato da un gioco da tre punti di Savanovic: Marangon e Ferrari hanno replicato agli avversari, mentre due giochi da tre punti di Torresani e Assui hanno finalmente proiettato gli Azzurri in finale.

Domani, alle 19.30, l’Italia si giocherà il titolo di campione d’Europa U20 con la vincente dell’altra semifinale tra Francia e Lituania, in programma a breve.

Italia: Ferrari 21, Marangon 18, Assui 17, Trucchetti 10.

Serbia: Savanovic 25, Nikolic 22.