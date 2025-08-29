Lituania DA RECORD, Montenegro battuto ampiamente

Lituania – Montenegro 94-67

(26-15; 21-13; 19-17; 28-22)

La Lituania conferma di essere una delle squadre più in forma di FIBA EuroBasket 2025: dopo il successo all’esordio, i baltici hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva superando nettamente il Montenegro con il punteggio di 94-67. Per i balcanici, invece, arriva la seconda sconfitta in due gare, un avvio complicato che rischia di compromettere il cammino nel torneo.

La partita: dominio lituano dal primo quarto

Fin dall’avvio la Lituania ha imposto il proprio ritmo, chiudendo il primo periodo avanti 26-15. Il vantaggio si è ampliato nel secondo quarto (21-13) e la partita è scivolata via senza sorprese, con i baltici sempre in pieno controllo fino al 94-67 finale.

Jokubaitis guida i baltici, Valanciunas una certezza

La gara è stata dominata dal talento di Rokas Jokubaitis, autore di 21 punti e 12 assist, in doppia doppia e leader assoluto della squadra. Ottima anche la prova del veterano Jonas Valanciunas, che ha chiuso con 19 punti, imponendo fisicità sotto canestro. In doppia cifra anche Arnas Velicka (10) e Marek Blazevic (10), segno della profondità del roster lituano.

Vucevic l’ultimo ad arrendersi per il Montenegro

Il Montenegro ha trovato in Nikola Vucevic il solito trascinatore: 20 punti e 10 rimbalzi per il centro NBA, che però non è bastato a tenere in vita la sua nazionale. Con lui in doppia cifra anche Djordje Jovanovic (13) e Marko Simonovic (10), ma la squadra balcanica ha sofferto troppo la fisicità e l’organizzazione dei baltici.

Lituania da record a EuroBasket 2025

L’inizio della Lituania a questo EuroBasket è da scrivere negli annali:

Gara 1 vs Gran Bretagna → record assoluto di rimbalzi catturati in una partita: 57.

Gara 2 vs Montenegro → record assoluto di assist in una singola gara: 35.

Un avvio che certifica la forza del gruppo lituano, capace non solo di vincere, ma di farlo riscrivendo la storia del basket europeo.

Situazione nel girone di EuroBasket 2025

Con questa vittoria, la Lituania sale a 2-0, confermandosi tra le candidate al passaggio del turno con ambizioni da outsider per le medaglie. Il Montenegro, fermo a 0-2, è invece già con le spalle al muro e dovrà trovare subito una reazione per rimanere in corsa.

Lituania: Jokubaitis 21+12 assist, Valanciunas 19, Velicka 10, Blazevic 10.

Montenegro: Vucevic 20+10 rimbalzi, Jovanovic 13, Simonovic 10.

QUI le stats complete del match.