Lituania, ecco i convocati che affronteranno l’Italbasket nelle qualificazioni al Mondiale

La Lituania sarà il secondo avversario dell’Italbasket nella finestra FIBA di qualificazioni alla World Cup 2027, in programma la prossima settimana. Dopo aver affrontato l’Islanda in casa, gli Azzurri voleranno a Kleipeda per giocare contro i lituani il 30 novembre.

Coach Rimas Kurtinaitis ha annunciato poco fa la lista di 11 convocati per le due partite contro Gran Bretagna e Italia: l’ultimo posto se lo giocheranno Azuolas Tubelis e Donatas Tarolis. Nei selezionati già certi di un posto nel roster spiccano 4 componenti della squadra che ha disputato l’ultimo Europeo, chiuso al 5° posto.

Ci sono infattiu Marek Blazevic, Gytis Radzevicius, Ignas Sargiunas e Arnas Velicka, quest’ultimo protagonista con 10.6 punti e 5.4 assist di media ad EuroBasket. Figurano poi nella lista di Kurtinaitis anche Laurynas Beliauskas, giocatore della Dinamo Sassari, e Mantas Rubstavicius, unico membro dello Zalgiris Kaunas convocato (diventeranno due, nel caso, con Tubelis).

La lista completa: Arnas Velicka, Kristupas Zemaitis, Ignas Sergiunas, Martynas Paliukenas, Laurynas Beliauskas, Mantas Rubstavicius, Gytis Masiulis, Paulius Danusevicius, Arturas Gudaitis e Maerk Blazevic.