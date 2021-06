In attesa dell’esordio dell’Italia, che avverrà solo giovedì a causa del ritiro del Senegal dal Preolimpico di Belgrado, è iniziato questo pomeriggio il torneo di Kaunas. La prima partita è stata vinta dalla Polonia contro l’Angola per 83-64, un successo agile che ha rispecchiato il divario tra le due squadre. La gara non è stata mai in discussione e la Polonia è stata guidata dai 22 punti di Mateusz Ponitka e dai 16 punti di AJ Slaughter. Per gli angolesi dominio dell’ex Virtus Bologna Yanick Moreira, autore di 27 punti con 7 rimbalzi, che ha però predicato nel deserto.

Qualche difficoltà in più del previsto invece per la Lituania, che davanti al proprio pubblico ha vinto ma soltanto 76-65 sul Venezuela. Ai baltici è bastato un superbo Jonas Valanciunas, 20 punti e 11 rimbalzi in 21′ sul parquet, nonostante una partenza lenta. Positivi anche Domantas Sabonis, 12 punti e 8 rimbalzi, e Mantas Kalnietis, 12 punti e 4 assist.

Domani pomeriggio l’esordio della Slovenia di Luka Doncic (qui i 12 convocati) contro l’Angola.

Foto: FIBA