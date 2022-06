LIVE Draft 2022: tutte le scelte, gli scambi ed i rumors

Alle 2, ora italiana, prenderà il via dal Barclays Center di Brooklyn il Draft NBA 2022, che vedrà 58 giocatori diventare professionisti e sognare una carriera nella Lega più importante del mondo. Nella cornice di Brooklyn non ci saranno ovviamente solo le chiamate da parte di Adam Silver, ma una moltitudine di rumors riguardanti possibili scambi. In questi ultimi giorni ci sono stati già alcuni scambi che hanno coinvolto anche alcune scelte di questo Draft: il passaggio di Christian Wood a Dallas e quello di Jerami Grant a Portland.

Insieme a BasketUniverso potrete seguire LIVE uno degli eventi più importanti della stagione NBA, seguendo gli aggiornamenti minuto per minuto.

1.40 Salgono le quotazioni per Banchero alla numero 1: gli Orlando Magic stanno prendendo seriamente in considerazioni il giocatore in uscita da Duke

1.30 i Philadelphia 76ers, come riportato anche nelle ultime ore, stanno provando a coinvolgere un terzo team per arrivare a Eric Gordon in una trade con i Rockets