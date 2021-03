L’NBA annuncia i “vantaggi” per i giocatori che verranno vaccinati contro il COVID-19

L’NBA e l’associazione dei giocatori NBA hanno raggiunto un accordo per offrire vantaggi ai giocatori, agli allenatori e allo staff vaccinati contro il COVID-19. In un memorandum rilasciato mercoledì ai media, tra i vantaggi aggiunti c’è il fatto che i giocatori non devono più mettersi in quarantena in caso si contatto con il virus, un protocollo che ha fatto perdere ai giocatori diverse partite.

Shams Charania di The Athletic ha riportato le modifiche ai protocolli anti COVID-19 della NBA, che potrebbero finalmente placare i giocatori dopo aver precedentemente espresso il loro dispiacere.

– Nessuna quarantena per chi entra in contatto con positivi

– Nessun test PCR nei giorni di riposo

– Possibilità di interagire con qualsiasi altra persona a casa (non al bar, club, lounge)

– Possibilità di andare ai ristoranti all’aperto

– Possibilità di vedere quattro persone durante le trasferte senza test preliminari

– Possibilità di lasciare la camera d’albergo in qualsiasi momento

– Partecipare a eventi di marketing di persona

– Avere riunioni di squadra di persona

– Il test PCR può essere effettuato all’inizio della giornata (prima delle 17:00)

– Nessuna mascherina nella struttura di allenamento

The NBA's fully vaccinated players, coaches and staffers can now also: – Leave hotel room anytime

– Attend in-person marketing events

– Have in-person team meetings

– PCR testing can be earlier in day (before 5 pm)

– No masks at practice facility https://t.co/O4uoGiT1Dw — Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2021

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.