Kevin Durant crede che Wembanyama sarà un enorme mal di testa per gli avversari di qualsiasi squadra fortunata che lo selezionerà al Draft NBA del 2023.

“La lega è davvero nei guai dal momento in cui arriverà… Tutti sono davvero entusiasti del suo arrivo in campionato, quindi vedremo cosa accadrà”, ha detto Kevin Durant su Victor Wembanyama davanti ai giornalisti.

"The league is really in trouble when he comes in… Everybody's really excited for his arrival to the league so will see what happens."

